Brokstedt Weitere Zeugenbefragungen im Prozess um Messerattacke

Im Mordprozess um die tödliche Messerattacke im Regionalzug in Brokstedt werden am Freitag (9.30 Uhr) weitere Fahrgäste als Zeugen befragt. An den vergangenen beiden Verhandlungstagen hatten Polizisten und Fahrgäste bereits ausführlich geschildert, wie sie den Einsatz und den Tatablauf erlebt hatten.