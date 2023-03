Krankenhaus Foto: Lukas Barth/dpa/Symbolbild up-down up-down AOK-Auswertung Weiter weniger Menschen im Norden in Krankenhäusern Von dpa | 06.03.2023, 10:31 Uhr

2022 haben sich im erneut weniger Menschen in Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandeln lassen. Nach einer Auswertung der AOK NordWest ging die Zahl somatischer Erkrankungen unter den Versicherten der Kasse im Vorjahresvergleich um 4,6 Prozent auf 139.622 Fälle zurück. Gegenüber 2019, vor der Corona-Pandemie, betrug das Minus 16 Prozent, wie die AOK NordWest am Montag berichtete.