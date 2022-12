Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Weihnachtszeit für die Polizei vergleichsweise geruhsam Von dpa | 26.12.2022, 13:00 Uhr

Die Polizeidirektion Kiel meldet über die Feiertage ein vergleichsweise niedriges Einsatzaufkommen. Zwischen dem 24. und dem Morgen des 26. Dezember habe es 270 Einsätze gegeben, davon 185 in Kiel und 85 im Kreis Plön, teilte die Polizeidirektion Kiel am Montag mit. Die Diskothek in Schwentinental sei hierbei ein Schwerpunkt gewesen.