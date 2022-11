Am Eröffnungstag besuchten bereits viele Husumer den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, um sich bei Punsch und Waffeln zu wärmen. Foto: Marc Nasner up-down up-down Umfrage des Tages Weihnachtsmärkte in SH sind gestartet: Freuen Sie sich darauf und gehen Sie hin? Von shz.de | 22.11.2022, 06:50 Uhr

An vielen Orten in Schleswig-Holstein haben am Montag die Weihnachtsmärkte eröffnet. Viele Bürger müssen sparen und auch die Preise auf einigen Märkten sind gestiegen. Gehen Sie trotzdem hin?