Behangen mit bunten Chilischoten, riesigen Kugeln in knallrot oder voller Lametta: Wie die Deutschen ihren Weihnachtsbaum schmücken, ist vollkommen unterschiedlich. Doch fast immer ist es die Nordmanntanne, die in den Ständer kommt. Aber: Sogar auf einem der statischen Märkte in Deutschland gibt es Trends: Der Kauf wird zum Erlebnis.

Gut 30 Prozent der Bäume werden laut Verband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger inzwischen direkt bei den landwirtschaftlichen Betrieben gekauft – die daraus teilweise ein mehrstündiges Event machen. Da wird nicht nur in aller Ruhe der Baum ausgesucht, es gibt auch Lagerfeuer, Bratwurst, Stockbrot und warme Getränke. Und mancherorts ist es sogar möglich, den Baum selbst zu schlagen – was gerade bei Familien mit Kindern beliebt ist.

Unsere Karte gibt Ihnen einen Überblick, wo das Selberschlagen mit behaglichem Drumherum Tradition hat:

Insgesamt stammen 70 Prozent der in Deutschland vertriebenen Weihnachtsbäume aus heimischen Plantagen, die meisten aus dem Sauerland, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Hinzu kommen Bäume aus dem Schwarzwald und dem Bayerischen Wald. Sie kommen nahezu ausschließlich von Farmen, nur fünf Prozent der in Deutschland gekauften Weihnachtsbäume stammen direkt aus einem Wald.

Trend: Weihnachtsbäume sollen möglichst umweltfreundlich und regional sein

Der Trend zum Kauf beim Betrieb geht einher mit einer anderen Bestrebung: Weihnachtsbäume sollen nicht nur einfach gut aussehen, sondern auch umweltfreundlich aufgewachsen sein. Die Kunden legen den Produzenten zufolge immer größeren Wert auf regionale Produkte, die möglichst wenig mit Pflanzenschutzmitteln in Berührung kommen.

Aber: Bei der Großproduktion von Weihnachtsbäumen bleibt es nicht aus, dass Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. „Die Bäume wachsen eben nicht auf einer romantischen schneebedeckten Waldlichtung, sondern Reihe an Reihe auf einem Feld“, erklärt Christoph Rullmann, Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Bonn.

Um sie am Boden grasfrei zu halten, werden mechanische Mittel und sogar tierische Helfer wie Schafe oder Enten eingesetzt. Aber manchmal muss es eben auch ein chemisches Mittel sein. Es gibt Zertifikate und Siegel, die auf Herkunft und Produktionsbedingungen der Bäume hinweisen.

Vom Verband der Weihnachtsbaumerzeuger heißt es dazu: „Pflanzenschutzmittel werden nur bei Bedarf verwendet. Und spätestens sechs bis sieben Monate vor der Ernte, also im März oder April, werden sie ganz abgesetzt.“ Reine Bio-Bäume, die völlig ohne Chemie auskommen, seien aber doch selten. Ohne Düngung würden die Bäume nur gelbe, dünne Nadeln entwickeln. „Das entspricht nicht den Vorstellungen von einem prächtigen Weihnachtsbaum. Der Verbraucher will sattgrüne, feste Nadeln“, so der Verband.

Doch welche Baumarten eignen sich überhaupt als Weihnachtsbaum? Und was gilt es bei der Pflege zu beachten? Antworten darauf gibt es hier.