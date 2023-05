Daniel Günther Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Regierung Wegen Haushaltssperre auch Günther-Reisen auf dem Prüfstand Von dpa | 17.05.2023, 13:53 Uhr

Die als Konsequenz aus der verschlechterten Einnahmesituation verhängte Haushaltssperre in Schleswig-Holstein betrifft auch Dienstreisen. „Aufgrund der Haushaltssperre stehen die für dieses Jahr geplanten Delegationsreisen des Ministerpräsidenten zurzeit auf dem Prüfstand“, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zu den bisherigen Plänen von Regierungschef Daniel Günther (CDU) für dieses Jahr gehören zwei große Auslandreisen - eine Anfang Juni in die USA und eine im Herbst nach Japan. Was daraus wird, ist nun zu klären.