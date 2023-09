Wegen der Energiewende? Den Schornsteinfegern in Schleswig-Holstein fehlt der Nachwuchs Von Eckard Gehm | 08.09.2023, 06:30 Uhr Schornsteinfeger gelten als Glücksbringer, denn seit dem Mittelalter haben sie durch gereinigte Kamine dafür gesorgt, dass es nicht zu Bränden kommt. Foto: dpa up-down up-down

In Schleswig-Holstein finden Schornsteinfeger kaum noch Nachwuchs. Ist der jahrhundertealte Beruf in Gefahr, weil bald kein Öl oder Gas mehr in den Heizungen brennen soll?