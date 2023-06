Der Wahlerfolg der AfD bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai beschäftigt jetzt die Kommunalpolitik bei der Postenvergabe für die Gremien in Städten und Kreisen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Nach der Kommunalwahl in SH Postenvergabe: Deshalb will die Landespolitik wegen der AfD die Regeln ändern und | 26.06.2023, 18:17 Uhr Von Andreas Olbertz Delf Gravert | 26.06.2023, 18:17 Uhr

Nach der Kommunalwahl steht derzeit in den Städten und Kreisen in Schleswig-Holstein die Besetzung der Ämter an. Auch der rechtspopulistischen AfD fallen Vorschlagsrechte zu, doch ihre Kandidaten fallen in der Regel durch. Das gefährdet die Arbeitsfähigkeit wichtiger Gremien.