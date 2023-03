Baustellenschild Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Wegen Bauarbeiten in Osterferien ersetzen Busse S-Bahn Von dpa | 31.03.2023, 11:18 Uhr

Während der Osterferien in Schleswig-Holstein (6. bis 22. April) müssen viele Reisende im Großraum Hamburg von der S-Bahn auf Busse umsteigen. Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Sie will die Arbeiten in den schwächer ausgelasteten Ferienzeiten und an Wochenenden bündeln, damit möglichst wenige Fahrgäste von Einschränkungen betroffen sind. Die Bahn erneuert Gleise und Signalkabel zwischen Pinneberg und Elbgaustraße. Zwischen Wedel und Blankenese stehen ebenfalls Kabelarbeiten an. Gleichzeitig nutzt die DB die Sperrung auf der Linie S1, um die Station Iserbrook zu erneuern und Brückenarbeiten an der Bargfredstraße vorzunehmen.