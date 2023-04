Frau in Büro Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration up-down up-down Arbeitsflexibilisierung Wedel will Beschäftigten Vier-Tage-Arbeitswoche erlauben Von dpa | 14.04.2023, 13:18 Uhr

Die Stadt Wedel im Kreis Pinneberg will als Vorreiter in Deutschland ihren Beschäftigten eine Vier-Tage-Arbeitswoche ermöglichen. Dabei wird die Arbeitszeit nicht verkürzt, sondern an vier statt an fünf Tagen abgeleistet. „Mit diesem Modell geht die Stadt Wedel bundesweit als erste Kommune neue Wege bei der Arbeitsflexibilisierung“, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Zunächst hatte der NDR über das Vorhaben berichtet. Die Stadt will damit auch angesichts unbesetzter Stellen als Arbeitgeber attraktiver werden.