DWD Wechselndes Wetter mit Sonne in Norddeutschland Von dpa | 19.04.2023, 07:11 Uhr

Mit Sonnenschein starten die Menschen in Norddeutschland in den Mittwoch. Im Laufe des Tages tauchen Wolken auf, aber es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Teilweise kommt es zu stürmischen Böen. Die Temperaturen steigen bis auf 15 Grad an. In der Nacht auf Donnerstag regnet es in einigen Regionen, und die Temperaturen sinken auf drei bis sieben Grad. Am Donnerstag ist es anfangs bewölkt und regnerisch, später ziehen die Wolken dann ab und die Sonne kommt raus.