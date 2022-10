Herbst Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorhersage Wechselhaftes Herbstwetter im Norden erwartet Von dpa | 11.10.2022, 08:12 Uhr

In den kommenden Herbsttagen steht Hamburg und Schleswig-Holstein ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen bevor. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es am Dienstag besonders an der Nordsee immer wieder zu Schauern. Bei mäßigem, an der Küste frischem Westwind liegen die Temperaturen bei maximal 15 Grad. In der Nacht sinkt der Tiefstwert auf 5 Grad.