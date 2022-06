FOTO: Jann Roolfs Umfrage des Tages Wassertemperatur in Schwimmbädern in SH wird gesenkt – Finden Sie das richtig oder falsch? Von Götz Bonsen | 28.06.2022, 21:51 Uhr

Während die Ostsee noch mit 17 Grad aufwartet, wird der Sprung ins Nass also auch in den Schwimmbädern etwas frischer. Denn mindestens vier Bäder in SH regulieren die Temperatur ab. Wie stehen Sie dazu? Antworten Sie auch ohne Abo in unserer Umfrage des Tages.