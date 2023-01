Blutspenden werden in SH und Hamburg dringend benötigt. Die Vorräte sind nur noch sehr knapp. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down A-, B- und 0 dringend gesucht Voraussetzungen, Termine, Ablauf: So funktioniert Blutspenden in SH Von shz.de (mit dpa) | 30.01.2023, 11:05 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei vielen Blutgruppen zeigt das Blutgruppenbarometer des DRK in SH eine bedrohliche Versorgungslage an. Wir erklären Ihnen, wie Sie helfen können und was beim Blutspenden alles zu beachten ist.