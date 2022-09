Streik bei Lufthansa Foto: Peter Kneffel up-down up-down Umfrage des Tages Flüge gestrichen: Was halten Sie vom Lufthansa-Streik? Von shz.de | 02.09.2022, 06:40 Uhr

Am Freitag wird es in ganz Deutschland zu Flugausfällen bei der Lufthansa kommen. Das Cockpit-Personal der Fluggesellschaft will die Arbeit niederlegen. Wir wollen deshalb von Ihnen wissen, was sie von dem Streik halten.