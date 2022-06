Grundschulkinder: In Schleswig-Holstein gibt es für sie nur 33.000 Ganztagsplätze. FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Bund-Länder-Bildungsbericht Warum Sie in Schleswig-Holstein oft keinen Ganztagsplatz für Ihr Kind kriegen Von Henning Baethge | 29.06.2022, 05:00 Uhr

Nirgends liegt das Angebot an Grundschul-Ganztagsplätzen so weit unter der Nachfrage wie in Schleswig-Holstein. Was Bildungsministerin Karin Prien dazu sagt – und weshalb sie das rasch ändern muss.