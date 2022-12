Sinneswandel: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Foto: Britta Pedersen up-down up-down Umstrittene CCS-Technologie Warum Robert Habeck jetzt für das unterirdische Speichern von CO2 ist Von Henning Baethge | 02.12.2022, 17:11 Uhr

„Keiner will CCS“, hat der Grüne einst als Umweltminister in Kiel gewettert. Als Wirtschaftsminister in Berlin plädiert er nun für das Speichern von CO2 – wenn auch zunächst nur unter dem Meer. Warum der Sinneswandel?