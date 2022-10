Mit seinem Doppel-Wumms wollte Kanzler Scholz die Menschen beruhigen. Tatsächlich gelingt es ihm nicht, die Worte mit Leben zu füllen. Foto: imago/Chris Emil Janssen up-down up-down Inhaltsloser Doppel-Wumms Warum Olaf Scholz‘ Doppel-Wumms eine hohle Phrase ist Eine Kolumne von Simone Schnase | 15.10.2022, 09:25 Uhr

Bundeskanzler Scholz wollte mit seinem Doppel-Wumms den Bürgern sagen: Seht her – wir tun was für euch. Und damit Sicherheit geben. Tatsächlich ist es derzeit nur eine hohle Ankündigung. Von Planungssicherheit keine Spur. Was die Unsicherheit vergrößert.