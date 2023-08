Weniger Zwangsabschaltungen Warum in Schleswig-Holstein immer seltener Windräder stillstehen Von Henning Baethge | 27.08.2023, 20:00 Uhr Windkraftanlagen bei Bordelum in Nordfriesland: Dank des Netzausbaus ím Norden stehen die Rotoren seltener still. Foto: Christian Charisius up-down up-down

Nur noch sieben Prozent des Windstroms an Land muss in Schleswig-Holstein abgeregelt werden. Vor kurzem war es noch dreimal so viel. Warum die Anlagen nicht mehr so oft stillstehen – und die Entschädigungen an Betreiber trotzdem gestiegen sind.