Kanzler Olaf Scholz nach dem Flüchtlingsgipfel: Der Bund zahlt eine Milliarde Euro extra – den Kommunen ist das zu wenig. Foto: Bernd von Jutrczenka up-down up-down Kritik am Bund-Länder-Beschluss Warum Schleswig-Holsteins Kommunen vom Flüchtlingsgipfel enttäuscht sind Von Henning Baethge | 11.05.2023, 14:56 Uhr

Die Kommunen waren beim Flüchtlingsgipfel nicht dabei – und fühlen sich nun allein gelassen. Was Gemeinden, Städte und Kreise in Schleswig-Holstein am meisten an den Bund-Länder-Beschlüssen stört.