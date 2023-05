In diesem Artikel erfährst Du: Wie gering die Wahlbeteiligung bei den vergangenen Kommunalwahlen ausfiel.

Welchen Einfluss die Wahl auf Dein Konto haben kann.

Warum Deine Stimme bei der Kommunalwahl so wichtig ist.

Schwimmbadeintrittspreise, Jahresgebühr für den Büchereiausweis, Kita-Ermäßigung oder Müllgebühren: Es gibt wohl keinen Urnengang, nach dem gewählte Politiker so stark über den Alltag ihrer Einwohner entscheiden. Feierabend-Politiker, die dazu noch vielfach in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft leben. Dennoch scheint die Kommunalwahl für viele Bürgerinnen und Bürger am ehesten verzichtbar.

Nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten fand bei den vergangenen Wahlen der Gemeinde-, Stadt- und Kreisparlamente den Weg zur Stimmabgabe – zwischen 46 und 47 Prozent lag die Beteiligung bei den jüngsten Urnengängen 2018 und 2013. Gerade in den größeren Städten lag sie teilweise sogar unter 40 Prozent, etwa in Flensburg mit 35,6 Prozent, in Neumünster 35,1 und in Lübeck 34,3 Prozent. Am höchsten war die Wahlbeteiligung 2018 im Kreis Plön mit 55 Prozent.

Wer sich klarmacht, wie lang die Liste alltagsnaher Beschlüsse tatsächlich ist, könnte zum Ergebnis kommen, am 14. Mai vielleicht doch in seinem Wahllokal vorbeizuschauen – oder Briefwahlunterlagen zu beantragen:

Straßenausbaubeiträge - schnell ein fünfstelliger Betrag

Rund ein Fünftel der Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein erheben Straßenausbaubeiträge, die Grundstückseigentümer in aller Regel eine vier- bis fünfstellige Summe kostet und auch auf deren Mieter umgelegt werden kann.

Welche Kommunen diesen kostspieligen Anteil verlangen, ist komplett willkürlich, wie ein Beispiel aus dem Kreis Stormarn zeigt: In Ammersbek nahm die Gemeinde von den Anwohnern eines Straßenzugs hohe Geldbeträge für eine Straßenerneuerung – in der Verlängerung der geschlossenen Bebauung auf Ahrensburger Gebiet mussten deren Nachbarn dagegen nichts bezahlen.

Büchereigebühren

Auch über die Gebühren für die örtliche Bücherei entscheiden Bildungsausschüsse oder Gemeindevertretungen in den Kommunen. Allerdings sind die Unterschiede hier meist nicht so groß. Der nicht ermäßigte Jahresbeitrag für Erwachsene liegt meist zwischen 20 Euro etwa in Pinneberg oder Flensburg und 24 Euro in Lübeck oder Neumünster.

Schwimmbadpreise

Auch die Schwimmbadpreise werden in kommunalen Hallen- und Freibädern von den politischen Vertretern abgesegnet. Diese Preise sind jedoch aufgrund unterschiedlicher Angebote, Ausstattungen oder Nutzungsdauern nur schwer miteinander vergleichbar.

Müllabfuhr

Die Müllgebühren eines ganz normalen Haushalts kommen monatlich schnell auf 30 Euro, gegebenenfalls mit der Abgabe für die Straßenreinigung auch deutlich darüber. Und auch die dafür meist zuständigen Zweckverbände oder Verwaltungsräte sind in der Regel von Kommunalpolitikern besetzt oder bestimmt.

Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer

Zu den wichtigsten Einnahmequellen von Städten und Gemeinden gehören Grund- und Gewerbesteuern. Dabei dürfen die Kommunen über den entscheidenden Multiplikator selbst bestimmen - den Hebesatz. Und während die Höhe des Grundsteuer-Hebesatzes schnell einen hohen dreistelligen Betrag pro Jahr bestimmt, hat der Gewerbesteuer-Hebesatz einer Stadt oder Gemeinde direkt Einfluss auf die Attraktivität einer Kommune für die Ansiedlung von Unternehmen. Allerdings gilt zumindest bei der Gewerbesteuer die Tendenz: Je größer eine Stadt, desto höher der Hebesatz.

Stadtwerken, Sparkassen, Kreiskrankenhäuser

Sparkassen, Stadtwerke oder Kreiskrankenhäuser gehören zu den wichtigsten öffentlichen oder öffentlich-rechtlichen Einrichtungen der Städte und Kreise. Ihre Aufsichtsgremien sind meist zumindest mehrheitlich politisch besetzt. Die politischen Mehrheiten nach der Kommunalwahl bestimmen demnach auch bei der nächsten turnusmäßigen Wahl oder Umbesetzung die Macht- und Kräfteverhältnisse in diesen Gremien.

Diese Liste ließe sich deutlich verlängern: Für die Ausstattung von öffentlichen Schulen und Kitas sind die Kommunen meist ebenso verantwortlich wie für die Ermäßigung von Kita-Gebühren, aber auch für die Höhe der Gebühren auf kommunalen Parkplätzen und vieles mehr.

Jedenfalls lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob die Wahl der Kreistage, Stadt- und Gemeindevertretungen am 14. Mai wirklich einer Minderheit überlassen werden sollte, die bereit ist, ihr Kreuzchen zu setzen.