Dass die Netzentgelte die Stromrechnungen vieler schleswig-holsteinischer Verbraucher nächstes Jahr weniger belasten als in diesem, ist erfreulich. Es sollte aber über zwei Tatsachen nicht hinwegtäuschen. Erstens ist die Ersparnis gering. Und zweitens und vor allem ändert sich durch die leichte Senkung nichts an der systematischen Benachteiligung des Nordens gegenüber dem Süden.

Die jetzige Regelung setzt falsche Anreize

Noch immer richtet sich die Höhe der Netzentgelte danach, wie viel in einer Region ins Stromnetz investiert wird. Wo es viel Geld ist, wie in den Hochburgen der erneuerbaren Energien, sind die Entgelte hoch, wo es wenig ist, sind sie niedrig. Das ist unfair, setzt falsche Anreize und bremst die Energiewende in Deutschland aus.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und sein zuständiger Netzagenturchef Klaus Müller müssen daher endlich handeln und eine gerechtere regionale Verteilung der Netzkosten herbeiführen. Dazu muss allerdings wiederum erst der Bundestag einen schon länger vorliegenden Gesetzentwurf beschließen, der Müller freie Hand gäbe.

Nach den Wahlen lässt sich leichter reden

Der Zeitpunkt dafür ist spätestens jetzt gekommen und günstig – nicht nur weil das Ärgernis längst hätte beseitigt werden müssen, sondern auch weil die Wahlen in Bayern und Hessen vorbei sind. Jetzt lässt sich mit den Südländern hoffentlich leichter über fairere Netzentgelte reden.