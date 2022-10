Am 31. Oktober feiern die evangelischen Kirchenmitglieder den Reformationstag. Foto: Peter Endig up-down up-down Feiertag in Hamburg und SH Warum der 31. Oktober in Schleswig-Holstein ein Feiertag ist Von Juliane Urban | 06.10.2022, 17:14 Uhr

Über 500 Jahre ist es her, dass die 95 Thesen, die zur Reformation der Kirche führten, an die Wittenberger Schlosskirche angeschlagen wurden. Wir zeigen, warum dieser Tag erst seit 2018 in Schleswig-Holstein ein Feiertag ist und wer sich über die zusätzliche Freizeit freuen kann.