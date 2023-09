Agrarministerkonferenz in SH Am Donnerstag in Kiel: Bauern demonstrieren gleich doppelt Von Frank Jung | 21.09.2023, 16:26 Uhr Rund 200 Traktoren fuhren durch Kiel, um auf Unzufriedenheit von Bauern aufmerksam zu machen. Foto: Axel Heimken up-down up-down

Mit und ohne Traktoren: Bei gleich zwei Protestaktionen haben Landwirte aus ganz Schleswig-Holstein am Donnerstag in Kiel ihrem Unmut über die Politik Luft gemacht. Anlass ist die Agrarministerkonferenz, die derzeit in der Landeshauptstadt tagt.