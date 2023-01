Vorsicht im Straßenverkehr: Gefrierende Nässe könnte am Dienstag zur Gefahr für Autofahrer werden, Foto: Imago Images/MiS up-down up-down Vorsicht auf den Straßen Schneeregen, Eis und Sturm: Besonders in den Abendstunden wird es glatt in SH Von Ann-Kathrin Clausen | 17.01.2023, 10:44 Uhr | Update vor 24 Min.

Heute wird es ungemütlich in Schleswig-Holstein. Besonders Autofahrer sollten am Dienstagabend und in der Nacht mit glatten Straßen rechnen. Aber richtig winterlich wird es trotzdem nicht.