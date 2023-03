Hausbau Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Wohnungsbauunternehmen Warnung vor Absturz beim Wohnungsbau Von dpa | 02.03.2023, 12:35 Uhr

Die freien Immobilien- und Wohnungsbauunternehmen im Norden rechnen angesichts hoher Kosten und steigender Zinsen in den kommenden Jahren mit einem drastischen Einbruch beim Wohnungsbau. Zwar hätten die Mitgliedsunternehmen des Landesverbands Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) im vergangenen Jahr mit der Fertigstellung von insgesamt mehr als 5000 Wohnungen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ein gutes Ergebnis erzielt, sagte der BFW-Nord-Vorsitzende Sönke Struck am Donnerstag. Da aber viele Unternehmen Projekte verschöben oder aufgäben, werde sich die Zahl der Baubeginne in diesem Jahr voraussichtlich auf knapp 4500 Wohneinheiten zum Vorjahr halbieren.