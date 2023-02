Warnsystem Cell Broadcast Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild up-down up-down Katastrophenschutz Warnsystem Cell Broadcast erstmals in Deutschland eingesetzt Von dpa | 25.02.2023, 14:00 Uhr

Ein anstehendes Hochwasser in Lübecks Innenstadt und Travemünde hat für die erste Warnmeldung des Katastrophen-Warnsystems Cell Broadcast in Deutschland gesorgt. Die Leitstelle des Katastrophenschutzes Lübeck sendete am Samstag um 8.42 Uhr eine Warnnachricht an alle Smartphones der Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Lübeck aufhielten. Empfangen konnten die Warnmeldung nur die kompatiblen Handys, laut einer Schätzung von Vodafone waren das etwa drei Viertel der Mobilfunkgeräte.