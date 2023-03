Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein Von dpa | 02.03.2023, 03:47 Uhr

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes treten am heute Beschäftigte von Bund und Kommunen auch in Schleswig-Holstein in den Warnstreik. Die Gewerkschaften riefen auch zu einer Demonstration und einer Kundgebung in Kiel auf. Dazu werden etwa 1000 Teilnehmer sowie führende Gewerkschaftsvertreter von Bundes- und Landesebene erwartet. Vom Warnstreik betroffen sind diverse Dienststellen in Schleswig-Holstein, auch Kitas, Müllabfuhr, die Bundeswehrverwaltung und die Sozialverwaltung.