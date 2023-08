Tarifverhandlungen Warnstreiks im Handel im Norden: Protest in Rostock Von dpa | 25.08.2023, 03:03 Uhr Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down

Beschäftigte im Handel in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind am Freitag und Samstag zu Warnstreiks aufgerufen. In Rostock plant die Gewerkschaft Verdi heute ab 10 Uhr einen Demonstrationszug am Stadthafen und anschließend eine Kundgebung auf dem Neuen Markt.