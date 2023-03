Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreiks dürften zu Einschränkungen im Norden führen Von dpa | 23.03.2023, 15:08 Uhr

Viele Menschen in Schleswig-Holstein müssen sich am Freitag auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen zu umfangreichen Warnstreiks aufgerufen. „Wir nehmen zunehmend war, dass die Beschäftigten stinksauer sind und von der Entwicklung abgekoppelt werden“, sagte der Sprecher von Verdi Nord, Frank Schischefsky, am Donnerstag. „Die brauchen jetzt einen großen Schluck aus der Lohnpulle.“