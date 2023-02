Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreiks bei der Post im Norden: Kundgebung in Hamburg Von dpa | 07.02.2023, 09:20 Uhr

Zahlreiche Post-Beschäftigte auch in Hamburg und Schleswig-Holstein haben die Arbeit an diesem Dienstag für einen ganztägigen Warnstreik niedergelegt. Zu zwei Demonstrationszügen und einer gemeinsamen Kundgebung am Gänsemarkt werden am Vormittag rund 1000 Teilnehmer erwartet, sagte eine Verdi-Sprecherin am Dienstagmorgen. Allein im Norden bleiben den Angaben zufolge rund 2,3 Millionen Postsendungen unbearbeitet.