Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Warnstreik von Ärzten in kommunalen Krankenhäusern im Norden Von dpa | 20.03.2023, 16:10 Uhr

Der Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern in Schleswig-Holstein für Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. „Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber zeigt auch nach zwei Verhandlungsrunden kein ernsthaftes Verhandlungsinteresse“, erklärte der Landesvorsitzende Michael Wessendorf am Montag. Auch für angestellte Ärztinnen und Ärzte sei die Belastung durch die Inflation spürbar.