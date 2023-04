Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Nahverkehr Warnstreik bei Verkehrsbetrieben im Kreis Plön Von dpa | 26.04.2023, 01:18 Uhr

Ein Warnstreik wird am Mittwoch den Busverkehr im Kreis Plön erheblich beeinträchtigen. Laut Gewerkschaft Verdi betrifft dies alle Linien. Einige davon führen auch in die Landeshauptstadt Kiel. Bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön (VKP) werden die Betriebshöfe in Bornhöved, Preetz, Schönberg, Lütjenburg und Plön mit Beginn der ersten Schicht ganztägig bestreikt. Dem Verkehrsunternehmen zufolge werden am Mittwoch keine VKP-Busse unterwegs sein; auch die Schülerbeförderung sei betroffen. Busse von Auftragnehmern und Anruf-Linien sollen aber fahren.