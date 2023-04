Verdi Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön am Mittwoch Von dpa | 24.04.2023, 15:06 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch in mehreren Bundesländern zu einem Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. In Schleswig-Holstein sind die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) betroffen. Dort werden die Betriebshöfe in Bornhöved, Preetz, Schönberg, Lütjenburg und Plön mit Beginn der ersten Schicht ganztägig bestreikt. Verdi-Sprecher Frank Schischefsky geht davon aus, dass alle Buslinien der VKP beeinträchtigt sind. Auch das Verkehrsunternehmen selbst teilte am Montag mit, dass am Mittwoch keine VKP-Busse verkehren, auch die Schülerbeförderung sei betroffen. Busse von Auftragnehmern und Anruf-Linien sollen aber fahren.