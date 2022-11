Gasherd mit Flamme Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriegsfolgen Warmes Wetter und steigende Preise senken Gasverbrauch Von dpa | 10.11.2022, 13:14 Uhr

Die Schleswig-Holsteiner haben in den ersten zehn Monaten dieses Jahres knapp 16 Prozent weniger Gas verbraucht als im Durchschnitt der Vorjahre. Im Oktober flossen sogar 32,8 Prozent weniger Erdgas an Privathaushalte, Unternehmen und Kraftwerke als im Schnitt der vier Jahre zuvor. Dies teilte der größte Gasnetzbetreiber SH Netz am Donnerstag mit. „Hier zeigen sich die Auswirkungen der sehr milden Temperaturen in diesem Jahr sowie engagierter Einsparungen aller Kunden, Privatpersonen wie Unternehmen“, erläuterte der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Boxberger.