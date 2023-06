Startender Schwan Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Warmer Tag in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet Von dpa | 15.06.2023, 07:39 Uhr

Ein weiterer warmer Tag erwartet die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein am Donnerstag. Am Vormittag und im Tagesverlauf wird es heiter bis wolkig, ab dem Nachmittag besteht die geringe Wahrscheinlichkeit für kurze Schauer oder Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei liegen die Höchstwerttemperaturen bei etwa 26 Grad, an der See bei 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Norden.