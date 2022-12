Viele Betreiber von Dorfkrügen geben auf, weil die Gäste ausbleiben. Symbolfoto: imago/Eckhard Stengel up-down up-down Umfrage des Tages Wann waren Sie das letzte Mal in einem Dorfkrug? Von Gerrit Hencke | 16.12.2022, 06:45 Uhr

Immer mehr Landgasthöfe in Schleswig-Holstein machen dicht, weil die Kosten steigen, keine Nachfolger gefunden werden oder die Gäste ausbleiben. Wann waren Sie zuletzt in einem Dorfkrug? Stimmen Sie in unserer Umfrage des Tages ab.