Tiere Walross begeistert Schaulustige auf Rügen und zieht weiter Von dpa | 17.06.2022, 11:30 Uhr

Auf Rügen hat die kurze Stippvisite eines Walrosses für großes Aufsehen gesorgt. Nachdem das über zwei Meter lange Tier am Donnerstagmorgen dort gesichtet wurde, schwamm es am Abend wieder davon. Das berichtete Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum, am Freitag. Zuvor habe sich das Tier noch einmal kurz umgedreht. „Die Leute waren begeistert. So eine Gelegenheit hat man ja nicht so oft.“