Foto: Inga Gercke Wahlrecht ab 16 Jahren Was bei der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 in SH gewählt wird Von Inga Kausch | 15.03.2023, 14:15 Uhr

In diesem Jahr ist es wieder so weit und alle Bürger ab 16 Jahren in Schleswig-Holstein sind dazu aufgerufen, an die Wahlurne zu gehen und ihre Stimmen für die Gemeinde- und Kreisvertretungen abzugeben. Wie die Wahl genau abläuft und welche Folgen sie hat.