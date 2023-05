Bei der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein waren rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, an den Wahlurne ihre Stimmen abzugeben. Foto: Pischel up-down up-down CDU wird stärkste Kraft Das sind die Gewinner und Verlierer der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein Von Juliane Urban | 14.05.2023, 21:28 Uhr

Die CDU darf sich trotz Verluste über ein gutes Ergebnis bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein freuen. Auch die SPD schneidet gut ab. Dennoch verlieren die Sozialdemokraten in Kiel an Boden. Der SSW hat in Flensburg die meisten Stimmen erhalten.