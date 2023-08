Sommerferien in SH Während der laufenden Saison: Hansa-Park eröffnet besonderes Karussell Von shz.de | 11.08.2023, 11:10 Uhr Der Hansa-Park in Sierksdorf ist ein beliebtes Ausflugsziel in Schleswig-Holstein. Archivfoto: Hansa-Park up-down up-down

Der Hansa-Park in Sierksdorf ist ein beliebtes Ausflugsziel in den Sommerferien in SH. Zur Zeit arbeitet der Freizeitpark am Meer an der Eröffnung der mittlerweile 41. Fahrattraktion und verspricht weitere Neuerungen im Hanse-Themenpark für die kommenden Jahre.