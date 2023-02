Johann Wadephul Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Gedenkveranstaltung Wadephul würdigt Storjohann als Leuchtturm der Nord-CDU Von dpa | 10.02.2023, 15:18 Uhr

Bei einem Trauergottesdienst hat der schleswig-holsteinische CDU-Landesgruppenchef Johann Wadephul den gestorbenen Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann als Leuchtturm der Nord-CDU gewürdigt. „Seine Verlässlichkeit und Beständigkeit haben viel Vertrauen bei den Menschen erzeugt“, sagte Wadephul am Freitag einer Mitteilung zufolge in der Marienkirche in Bad Segeberg. Storjohann war Ende Januar im Alter von 64 Jahren nach einer schweren Erkrankung gestorben.