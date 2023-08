Wacken Open Air W:O:A Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Festival Wacken-Gründer: Metalfans dürfen ohne Auto auf das Gelände Von dpa | 01.08.2023, 20:34 Uhr

Nach dem am Dienstag verkündeten Stopp des Einlasses von Fahrzeugen auf das verschlammte Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken hat Festivalmitbegründer Thomas Jensen das Vorgehen der Veranstalter verteidigt. Die Besucher des Festivals dürften weiter auf das Gelände, „nur nicht mit Auto“, sagte Jensen am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Von Stunde zu Stunde versuchen wir, Verbesserungen umzusetzen.“