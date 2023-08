Wacken Open Air - Parkplatz Rot in Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Musikfestival Wacken-Fans verlassen Parkplatz am Volksparkstadion Von dpa | 02.08.2023, 11:18 Uhr

Nach dem Einlassstopp für das Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken haben viele am Hamburger Volksparkstadion gestrandete Fans bereits die Heimreise angetreten. Hunderte Fans hatten dort auf einem Parkplatz abgewartet, nachdem der Veranstalter am Montag zunächst gebeten hatte, sich einen Warteplatz zu suchen und dann am frühen Mittwoch erklärt hatte, es würden keine weiteren Besucher mehr aufs Gelände gelassen.