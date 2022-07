FOTO: Ole Magnus Storkas Larsen Green Screen-Festival 2022 Vorhang auf für die Stars aus dem Tierreich Von Michael van Bürk | 30.07.2022, 07:27 Uhr

Am 7. September startet das Internationale Naturfilmfestival Green Screen zum 16. Mal. Zuvor gibt es wieder die Möglichkeit, an 12 Orten in Schleswig-Holstein Filme zu bestaunen und über den Publikumspreis abzustimmen.