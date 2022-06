Tausende Radfahrende waren am Sonntag zusammen unterwegs bei einer großen Sternfahrt. Foto: Georg Wendt/dpa FOTO: Georg Wendt Schleswig-holstein Vorfahrt auf dem Rad Von dpa | 19.06.2022, 16:27 Uhr

Die einen kamen aus dem Westen angeradelt, andere aus dem Norden. Auch aus dem Osten und dem Süden rollten die Leute an. Tausende Menschen machten sie sich am Sonntag mit ihren Fahrrädern auf den Weg in das Zentrum der Stadt Hamburg.