Vom nächsten Montag an sollen die Züge im Regionalverkehr zwischen Kiel und Lübeck wieder im Regelbetrieb unterwegs sein. Dies kündigte Betreiber Erixx Holstein am Mittwoch an. Mit den Einschränkungen im abendlichen Zugverkehr an Werktagen werde damit Schluss sein. Auf der Strecke der RB76 zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf sollen allerdings zunächst bis 2. April weiterhin Busse fahren.