ARCHIV - Ein Rettungsboard der DLRG Wasserrettung steht einsatzbereit. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Statistik Von Januar bis Juli zwölf Ertrunkene in Schleswig-Holstein Von dpa | 04.08.2022, 12:24 Uhr

In Schleswig-Holstein sind von Januar bis Juli zwölf Menschen ertrunken. Das war ein Toter mehr als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag bei einer Zwischenbilanz des Jahres im Ostseebad Damp mitteilte. Fünf Menschen ertranken in Seen, drei in Hafenbecken, zwei im Meer und einer in einem Fluss.