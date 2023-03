Kerstin von der Decken Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Gesundheitsministerin Von der Decken: Bund beim Gesundheitsdienst gefordert Von dpa | 30.03.2023, 16:47 Uhr

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken hat den Bund aufgefordert, sich nicht aus dem Pakt mit den Ländern zur Finanzierung der Gesundheitsämter zurückzuziehen. Die CDU-Politikerin reagierte damit am Donnerstag auf den Beschluss des Bundestags-Haushaltsausschusses, die finanzielle Beteiligung des Bundes an dem während der Corona-Pandemie geschlossenen Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst nicht über 2026 hinaus zu verlängern. Damit wolle sich der Ausschuss offenkundig aus der gemeinsamen Verantwortung für die Gesundheitsämter verabschieden. „Das ist in keiner Weise nachvollziehbar und aus Ländersicht völlig inakzeptabel“, sagte von der Decken.