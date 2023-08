Parteien Von Boetticher will zurück ins Europaparlament Von dpa | 26.08.2023, 11:18 Uhr Christian von Boetticher Foto: M. Kuhn/Bundesvereinigung Ernährungsindustrie (BVE)/obs/Archivbild up-down up-down

Der frühere CDU-Fraktionschef im Kieler Landtag und CDU-Landesvorsitzende Christian von Boetticher will Spitzenkandidat seiner Partei in Schleswig-Holstein für die Europawahl 2024 werden. „Ich werde mich auf dem Landesparteitag am 5. Oktober für Listenplatz eins bewerben“, kündigte der 52-Jährige am Freitag an, wie das „Flensburger Tageblatt“ am Samstag berichtete. „Der starke Zuspruch meiner Familie, ein gutes Gespräch am heutigen Tag mit meinem CDU-Landesvorsitzenden Daniel Günther und die Unterstützung meines CDU-Kreisvorstandes in Pinneberg haben mich darin bestärkt“, sagte der 52-Jährige dem „Hamburger Abendblatt“ (Samstag). Von Bötticher war bereits von 1999 bis 2004 Europaabgeordneter.